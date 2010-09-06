Покупателей лекарств защитят

Государственный комитет Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики (Госпотребстандарт) инициирует внесение изменений в законодательство, которое регулирует защиту прав потребителей в случае покупки некачественных лекарственных средств, медицинской техники, получения услуг лечения и реабилитации в связи с недостоверной рекламой.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта.

Согласно сообщению, в комитет поступают многочисленные обращения граждан о нарушении субъектами ведения хозяйства прав потребителей по надлежащему качеству, безопасности и торговому обслуживанию при реализации пищевых продуктов для диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок на расстоянии (через телекоммуникационные сети, почтовую связь, телевидение, информационные сети).

В частности, реализаторы такой продукции приписывают им чрезвычайные лечебные свойства. Они утверждают, что эти препараты могут уменьшать или увеличивать давление, уничтожать вирусы, а также лечить онкологические и другие заболевания. Аналогичная ситуация наблюдается с разнообразными приборами, не зарегистрированными в Украине в качестве медицинской техники. Им реализаторы также приписывают чрезвычайные лечебные свойства.

Кроме того, нарушения во время купли-продажи оказываются, как правило, в том, что субъект ведения хозяйства вопреки требованиям статьи 13 Закона Украины «О защите прав потребителей» (далее – Закон) не оформляет должным образом правоотношения с потребителем. В частности, не предоставляет потребителю документ, удостоверяющий факт заключения договора, который в дальнейшем становится основой для возникновения взаимных прав и обязанностей, а также не предоставляет потребителю необходимой, достоверной, своевременной и доступной информации, предусмотренной законодательством о защите прав потребителей.

Такой документ, считают в Госпотребстандарте, должен содержать дату заключения договора; наименование и местонахождение продавца (исполнителя); наименование продукции; цену; срок выполнения работ (предоставление услуг); другие существенные условия договора; права и обязанности сторон договора.

Отсутствие указанного документа и полной информации приводит к тому, что территориальные управления по делам защиты прав потребителей не могут исполнять возложенные на них функции по защите прав потребителей и принять меры к таким субъектам ведения хозяйства, предусмотренные действующим законодательством, отмечают в комитете.

"Для улучшения ситуации на потребительском рынке Украины, связанной с нарушением прав потребителей по заключению договоров на расстоянии, Госпотребстандарт Украины считает необходимым внести соответствующие изменения в Закон Украины «О защите прав потребителей», - отмечает первый заместитель председателя комитета Владислава ХИЖНЯК.