На рекламе запретят изображать медиков

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) выступил с инициативой внесения изменений в законы Украины «О лекарственных средствах», «О медицинских изделиях», «О защите прав потребителей» и «О рекламе» в одном законопроекте.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта.

Как отметили в пресс-службе, это предложение поддержало правительство Украины, и работа над соответствующим документом уже началась.

По мнению специалистов Госпотребстандарта, необходимо запретить использование в рекламе всех товаров и услуг с изображением медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид врачей.

«Доказано, что образ врача в рекламе привлекает потребителей, вызывает доверие и уверенность в правдивости информации. По нашему мнению, это действует на подсознание потребителей рекламы и мешает им сделать объективный и сознательный выбор», – сказала первый заместитель председателя Госпотребстандарта Украины Владислава ХИЖНЯК.

В Законе Украины «О рекламе» только в трех случаях (лекарственные средства, табачные изделия и алкогольные напитки) предусмотрен запрет на участие в рекламе медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид врачей.