В Харькове студент выпал с 5-го этажа и остался жив

Студент выпал с пятого этажа общежития Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" .

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Харьковской области, это произошло в ночь с 1 на 2 сентября около 3:30.

После падения студента доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства инцидента устанавливает милиция.