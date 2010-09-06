В Харькове студент выпал с 5-го этажа и остался жив

10:01, 06 сентября 2010
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В общежитии вуза

Студент выпал с пятого этажа общежития Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" .

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Харьковской области, это произошло в ночь с 1 на 2 сентября около 3:30.

После падения студента доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства инцидента устанавливает милиция.

 

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