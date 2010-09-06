Прикарпатье: для экстренной медпомощи приобретут вертолет

Власть Прикарпатья для оказания экстренной медицинской помощи приобретет вертолет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской областной госадминистрации Михаила ВЫШИВАНЮКА.

В частности, на коллегии ОГА при рассмотрении вопроса "О создании областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" по инициативе губернатора М.ВЫШИВАНЮКА было принято решение о покупке медицинского вертолета для бригады экстренной медицинской помощи, которая будет создана при областной клинической больнице.

По словам председателя облгосадминистрации, если «мы можем купить медицинское оборудование для борьбы с раком за 6 миллионов гривен, то сможем приобрести и такой необходимый для медицины области вертолет за 3 миллиона».

Коллегия единогласно поддержала данное решение. Как отмечалось, экипаж вертолета будет состоять из 4-х высококвалифицированных медиков, а базироваться будет центр на территории областной клинической больницы.