Индекс человеческого развития в Украине выше, чем в мире

Индекс человеческого развития в Украине в настоящее время составляет 0,796, что выше, чем в среднем по миру, однако ниже, чем в странах Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня во время презентации национального доклада «Цели развития тысячелетия. Украина-2010» директор Института демографии и социальных исследований Элла ЛИБАНОВА.

«Это ниже (индекс человеческого развития в Украине – УНИАН), чем в экономически развитых странах мира, это ниже, чем в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ. Но, слава Богу, немного выше, чем в среднем по миру. Хоть здесь у нас лучше, чем в среднем», - сказала она.

Э.ЛИБАНОВА пояснила, что индекс человеческого развития в экономических развитых станах составляет 0,932, в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ – 0,821, средний показатель по миру – 0,753.

Кроме того, она сообщила, что индекс уровня образования в Украине составляет 0,960.

«Это очень здорово. Мы выигрываем у многих стран, которые входят в первую группу. Мы выигрываем у Швейцарии, Великобритании, Лихтенштейна, Японии. То есть по уровню образования, по количественным показателям, вроде бы все просто замечательно», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

Она отметила, что Украина опережает все страны со средним уровнем развития человеческого потенциала, в группу которых входит (39-е место из 45).

В то же время Э.ЛИБАНОВА отметила, что Украина значительно отстает от развитых стран по средней продолжительности жизни. По ее словам, в 1960 году Украине занимала 7-е место в мире по средней продолжительности в мире и опережала по этому показателю Японию и Германию. Сейчас Украина занимает предпоследнее место среди стран Центральной и Восточной Европы.