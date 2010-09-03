Завтра дожди ожидаются только в карпатском регионе Украины

Завтра в Украине осадков не ожидается, только днем в карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 5-10°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в восточных областях и южной части ночью 9-14° (на побережье морей местами 16-18°), днем 21-26°.

В Киевской области в субботу осадков не ожидается, ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 18-20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-25°, в Днепре возле Киева 19°.