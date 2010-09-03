Что в украинской минеральной воде и безалкогольных напитках?

Инспекторы Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) на протяжении июня-августа 2010 года проверили около 230,481 тыс. дал питьевой фасованной и минеральной воды и безалкогольных напитков на общую сумму 3 млн. 111 тыс. грн. во время производства. Из-за несоответствия нормативной документации (НД) было забраковано 28% продукции на общую сумму свыше 1 млн. 301 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта.

Согласно сообщению, в целом было проверено 183 предприятия, на 116 из них выявлены нарушения.

В частности, специалисты проверили 60,329 тыс. дал питьевой фасованной воды, забраковано было 14,545 тыс. дал (24%) продукции. Также проверили 95,717 тыс. дал минеральной воды, НД не отвечало 24,715 тыс. дал (26%) продукции. Кроме этого, было проверено 74,434 тыс. дал безалкогольных напитков, из них 26,138 тыс. дал (35%) продукции не соответствовало требованиям.

В сообщении отмечается, что продукция не отвечала требованиям НД по физико-химическим показателям – в 6 случаях, микробиологическим – в 5 случаях, органолептическим (вкус и запах) показателям – в 1 случае. В 15 случаях на предприятиях не было сертификата соответствия на продукцию, а маркировка и упаковка была с нарушениями в 93 случаях.

По результатам государственного надзора на протяжении июня-августа 2010 года специалисты Госпотребстандарта во время указанных проверок выдали 116 предписаний об устранении выявленных недостатков, 100 предписаний о запрете реализации партий продукции, 114 предписаний о запрете реализации продукции, 115 постановлений о применении штрафов на общую сумму 228,9 тыс. грн. К административной ответственности привлечено 54 должностных лица и начислены штрафы на сумму 18,9 тыс. грн.