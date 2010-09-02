Завтра в западных и северных областях Украины пройдут дожди

3 сентября по прогнозам синоптиков в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только в западных и северных областях местами пройдет небольшой (в Карпатах умеренный) кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных, северных и центральных областях ночью 7-12°, днем 16-21°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 3-8°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 20-25°.

В Киевской области ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 7-12°, днем 16-21°. По г. Киеву температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

2 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 21-26°, в Днепре возле Киева 20°.