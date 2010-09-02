В Украине хотят ввести комендантский час для несовершеннолетних

Министерство внутренних дел Украины считает целесообразным ввести на законодательном уровне комендантский час для несовершеннолетних.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальника криминальной милиции по делам несовершеннолетних МВД Украины Виктор СУРАНОВИЧ.

«Возможно, и целесообразно закрепить данный вопрос на законодательном уровне», - сказал он.

В.СУРАНОВИЧ объяснил необходимость таких мер тем, что несовершеннолетние не должны поздно вечером находиться на улице одни, а с другой стороны - родители должны знать, где находятся их дети.

В контексте этого он отметил, что этот вопрос нужно отработать в разрезе установления возрастного ценза. «Нужно отработать это подробно, чтобы не нарушать конституционных прав граждан», - сказал В.СУРАНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в некоторых городах Украины местная власть уже ввела комендантский час для несовершеннолетних. Детям запрещено находиться без сопровождения родителей или лиц, которые их заменяют, в общественных местах, ресторанах, объектах торговли, развлечений, во дворах и подъездах жилых домов, общественном транспорте и тому подобное.