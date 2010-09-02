В Черниговской области задержали группу наркоторговцев

Сотрудники подразделения борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Черниговской области в ходе проведения оперативных мероприятий задержали четырех наркоторговцев.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, злоумышленники в течение этого года занимались сбытом опия на территории Ични и Прилук. По месту жительства задержанных и изготовления ими наркотических средств одновременно были проведены 8 обысков. В операции принимали участие более 50 сотрудников милиции.

В результате обысков изъята маковая соломка, обрез гладкоствольного охотничьего ружья, устройство кустарного производства для стрельбы малокалиберными патронами и деньги, полученные от сбыта наркотиков.

Все наркоторговцы задержаны. В отношении них милиция возбудила уголовное дело. Сейчас расследование по делу продолжается.