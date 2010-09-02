Госреестр медицинской техники и изделий медназначения будет в свободном доступе

На официальном сайте Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Украины в рубрике «Деятельность» опубликован для общего пользования Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гослекинспекции.

Отныне каждый, у кого появилась необходимость проверить, на самом ли деле официально зарегистрировано в Украине то или иное изделие медицинского назначения или медицинский прибор, имеет возможность быстро получить полную информацию. Эта информация может оказаться полезной не только для работников фармрынка, но и для работников лечебных учреждений. Актуальной будет такая информация также для граждан, например, для тех, кто собирается покупать медицинские приборы, опираясь лишь на рекламу в средствах массовой информации.

Как напоминает пресс-служба, в последнее время участились случаи, когда в СМИ рекламируются обычные массажеры или другие бытовые приборы под видом медицинских. Поэтому отныне у наших граждан появилась возможность самостоятельно проверить, не натолкнулись ли они на мошенников, сверив номер регистрационного свидетельства, который предоставляется каждому такому изделию при регистрации, с Государственным реестром медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Обновление Государственного реестра Гослекинспекцией Минздрава будет проводиться ежемесячно.