Первый Криобанк пуповинной крови заработал в видео-Интернетрежиме

С сегодняшнего дня каждый желающий через Интернет сможет ознакомиться с работой первого Криобанка пуповинной крови.

Как сообщил УНИАН главный врач Института клеточной терапии, доктор медицинских наук Юрий ГЛАДКИХ, веб-камеры в Институте клеточной терапии были запущены в эксплуатацию 1 сентября 2010 года. С помощью этого сервиса пользователи Интернета в режиме реального времени смогут узнать, что происходит в Криобанке, как осуществляется процесс выделения, хранения и криоконсервирования стволовых клеток пуповинной крови.

По словам Ю.ГЛАДКИХ, “это беспрецедентный случай в истории отечественной медицины и науки. Еще ни одна организация не показывала свою работу настолько откровенно. Веб-камеры установлены в криохранилище, в лаборатории, где происходит выделение стволовых клеток из пуповинной крови, и в лаборатории вирусологического контроля. Это абсолютно стерильные помещения, посещать которые разрешено только персоналу Института. Но теперь наблюдать за Первым криобанком может любой, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на сайте Института клеточной терапии www.stemcellclinic.com”.

Главный врач Института клеточной терапии отметил, что именно украинские ученые Института клеточной терапии совместно с хирургами Института им. А.А.Шалимова зимой этого года осуществили настоящий прорыв в медицине с помощью стволовых клеток: вырастили мужчине новые кровеносные сосуды на ногах и спасли его от ампутации конечностей.

По словам Ю.ГЛАДКИХ, в нашей стране лечение стволовыми клетками еще на этапе клинических исследований, которые продвигаются достаточно удачно. Но, чтобы в дальнейшем пользоваться достижениями ученых, стволовые клетки необходимо сохранять уже сейчас. Сегодня будущие родители во всех регионах Украины имеют возможность заключить договор на сбор, криоконсервирование и хранение стволовых клеток пуповинной крови.

На данный момент услуга сбора, криоконсервирования и хранения пуповинной крови уже довольно популярна среди наших соотечественников. Институт клеточной терапии вынужден был даже расширить криобанк в августе 2010 года, чтобы было место для хранения стволовых клеток всех желающих, сообщил Ю.ГЛАДКИХ. Сейчас площадь стерильных помещений криобанка составляет более 500 кв. м. Криобанк оснащен по стандартам GMP (good manufacture practice), в нем установлено новейшее лабораторное и технологическое оборудование, автономные системы электроснабжения и вентиляции. Пол, стены, потолок имеют специальное антисептическое покрытие. Даже воздух, который поступает в криобанк под определенным давлением через специальные НЕРА-фильтры, совершенно стерилен. Все это обусловливает безопасность и эффективность работы ученых института с клетками человека, заверил главный врач Института клеточной терапии.