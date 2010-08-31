В каких сырах и колбасах нашли кишечную палочку. Список фирм

В некоторых популярных марках сыра и колбасы по результатам экспертизы, проведенной центром экспертиз «ТЕСТ», обнаружена кишечная палочка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции по результатам сравнительных тестирований колбас и сыров.

Для теста было выбрано два вида колбасы. Было протестировано 8 марок «Докторской колбасы»: «Янтарь», «Кременчугмясо Фарро», «Луганские деликатесы", «Алан», «Дружба народов», «Полис», «Horeca select» и «Идекс». Половина "Докторских колбас" содержали кишечную палочку: колбаса «Алан», «Дружба народов», «Полис» и «Horeca select». Ни в одной из колбас не были обнаружены ГМО. По жирности многие колбасы не соответствовали цифре на упаковке (стандарт – не более 22%). Это колбасы «Алан», «Идекс» «Дружба народов», «Полис» и «Луганские деликатесы». В результате теста было установлено, что основу вареных колбас составляет кутерованный (измельченный) фарш. Соя, крахмал и карагенан присутствовали только в незначительных количествах. За исключением колбасы «Идекс»: в ней было обнаружено 1,6% сои, неуказанной в составе.

Общую оценку «отлично» получила колбаса «Ятрань», колбасы «Кременчугмясо Фарро» - "хорошо", "Луганские деликатесы" - «удовлетворительно», остальные колбасы получили оценку «плохо».

Также были протестированы 9 марок «Брауншвейгской колбасы»: «Алан», «Глобино», «Луганские деликатесы», «Фарро Кременчугмясо», «Ятрань», «Полис», «КАМО», «Панська Прима», «Щирий кум». При идентификации состава в 8 колбасах оказалось только мясо, жир и специи. Ни сои, ни хрящей обнаружено не было. Колбаса «КАМО» содержала 5,6% незаявленного крахмала. В колбасе «Щирий кум» была обнаружена кишечная палочка. Общие оценки «плохо» получили колбасы марок «КАМО», «Щирий кум», «Панська».

«Как мы видим по результатам тестов, мясная колбаса существует. «Брауншвейгская» и другие сырокопченые тому пример: хоть и дорогие, но настоящие», - заявил президент центра экспертиз «ТЕСТ» Валентин БЕЗРУКИЙ.

Тестирование прошли "Голландский" и "Российский" сыры. Голландские сыри проверяли на наличие кишечной палочки, антибиотиков и растительных жиров. В сырах марок «Бабусин сир» и «Звягель» обнаружена кишечная палочка. В сыре «Звягель» также найдено 88% немолочного жира.

Оценку «отлично» заработал только сыр «Шостка». Протестированы также сыры марок «Звенигора», «Клуб сыра», «Коляда», «Комо», «Роси». Тест прошли 8 марок «Российских сыров»: «Шостка», «Бабусин сир», «Звенигора», «Роси», «Коляда», «Молочний шлях Пирятин», «Тульчинка» и «Славия». В данных сырах кишечной палочки не было, но три сыра («Пирятин», «Коляда», «Тульчинка») имели вкус и запах, нетипичные для «Российского сыра». В результате они получили оценку «плохо». Оценка «отлично» у сыра «Шостка» и «Бабусин сир».

«Треть «Голландских» и половина «Российских» сыров получали оценки «плохо» и «очень плохо» («Голландский сыр «Звягель»). Основные причины плохих оценок – микробиология, негативные отзывы со стороны специалистов-дегустаторов, а также присутствие растительного жира», - объясняет сотрудник центра экспертиз «ТЕСТ» Нина КИЛЬДИЙ.

Справка УНИАН. Центр экспертиз «ТЕСТ» - общественная организация по защите прав потребителей, специализирующаяся на сравнительных тестированиях с 2001 года.