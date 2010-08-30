АМКУ выступает за запрещение рекламы медпрепаратов и БАДов в СМИ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выступает за запрещение рекламы медицинских препаратов и биологически активных добавок (БАДов) в СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола в Киеве председатель комитета Алексей КОСТУСЕВ.

«Мы будем добиваться, чтобы на уровне законодательства запретили рекламу медицинских препаратов и биологических добавок в средствах массовой информации», - сказал А.КОСТУСЕВ.

Он сообщил, что завтра АМКУ планирует провести слушания по проблеме недобросовестной рекламы медицинских препаратов и биологических добавок.

По словам А.КОСТУСЕВА, из-за недобросовестной рекламы люди не просто теряют деньги, «но и жизнь».

Он отметил, что на сегодня комитет проводит отдельные слушания в каждом конкретном слушании и ощущает «бешеное сопротивление» со стороны производителей. Поэтому, считает А.КОСТУСЕВ, данную проблему необходимо решить в национальном масштабе.