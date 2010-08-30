Завтра в Украине погода ухудшится

Завтра в связи с перемещением в Украину циклона с запада характер погоды изменится: в западных областях пройдут сильные дожди, в карпатском регионе - очень сильные.

Температура на западе ночью 7-12°, днем 10-15°; в Карпатах ночью и днем 4-9° тепла, сообщили УНИАН в Укгидрометцентре.

На остальной территории переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем (кроме востока, Крыма и Приазовья) - кратковременные дожди, в Житомирской и Винницкой областях - местами сильные.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°, днем 19-24°, в южной и восточной части 26-31°.

В Украине, кроме востока, Крыма и Приазовья, местами грозы, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы ветра 15-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Ветер юго-восточный с переходом на западе на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области во вторник ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре возле Киева 21°.