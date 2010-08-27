Минздрав не будет контролировать заместительную терапию?

Украинский медицинский и мониторинговый центр по алкоголю и наркотикам Министерства здравоохранения Украины не будет иметь функции контролю над выдачей и использованием препаратов заместительной терапии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, по протесту ведомства был отменен приказ Министерства здравоохранения, которым незаконно переложены функции контроля за выдачей и использованием препаратов заместительной терапии на Украинский медицинский и мониторинговый центр по алкоголю и наркотикам Минздрава Украины.

Также в прокуратуре отметили, что министерством и учреждениями здравоохранения не организовано надлежащее лечение наркозависимых лиц, хранение наркотических веществ.

В ведомстве отмечают, что больницы не укомплектованы врачами-наркологами, не обеспечены транспортом, соответствующими помещениями. При применении заместительной поддерживающей терапии существуют неединичные факты безосновательного включения наркозависимых, даже умерших лиц в отмеченную программу, утечки в незаконный оборот подконтрольных веществ. На устранение этих нарушений вносили документы реагирования прокуроры всех областей.

“Несмотря на распространенность на территории Украины новых видов наркотических и психотропных веществ, их перечень своевременно не возобновляется, в результате чего виновные лица избегают ответственности. Генеральной прокуратурой Украины внесено предписание об устранении выявленных нарушений”, - говорится в сообщении ведомства.

По протестам Генеральной прокуратуры Минздравом остановлены приказы о регистрации лекарственных средств, которые в своем составе содержат психотропные вещества.

Государственным комитетом Украины по вопросам контроля за наркотиками не обеспечен надзор за деятельностью 4,6 тыс. лицензиатов и контроль за устранением нарушений. В течение последних двух лет Госкомитетом проверен лишь каждый одиннадцатый субъект хозяйствования (416), в 10 регионах – ни одного. На устранение указанных нарушений Генеральной прокуратурой внесено предписание, которое удовлетворено.

Государственной инспекцией по контролю качества лекарственных средств Минздравом Украины в течение двух последних лет существенные нарушения не были выявлены, материалы в правоохранительные органы не напралялись. Каждое шестое решение инспекции об аннулировании лицензии отменено.

Также в ГПУ заметили, что Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта, несмотря на обострение проблемы наркомании в молодежной среде, не принимаются исчерпывающие меры по предотвращению вредных привычек среди данного слоя населения. Сеть центров реабилитации не решает проблему возвращения этих лиц к полноценной жизни. На данное время в Украине создано всего 4 учреждения, которые содержатся за счет областных бюджетов.