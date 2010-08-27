Украинскую медицину ждут качественные реформы - Бахтеева

14:20, 27 августа 2010
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Приоритет государства

Украина имеет все шансы в ближайшие годы провести качественную реформу системы здравоохранения, об этом заявила народный депутат, глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА на церемонии посвящения в студенты первокурсников НМУ им.А.А.Богомольца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что перед властью стоит вопрос качественного экономического и социального развития Украины, намечены пути реформ.  "Президент Украины четко и ясно ставит задачи развития системы здравоохранения. В его Программе обозначено, что нам необходимо осуществить переход на контрактную основу закупки медицинских услуг. Одновременно осуществление реформ в бюджетной модели финансирования здравоохранения Украины позволит подготовить условия для перехода к страховой медицине. Мне очень приятно отметить, что здравоохранение наконец становится приоритетом государственной политики», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она отметила, что одной из главных проблем отечественной медицины является  серьезный дефицит молодых специалистов.

«Укомплектованность врачами составляет всего 81,0%. Дефицит врачебных кадров составляет почти 46,2 тысячи, а с учетом лиц пенсионного возраста - 92 тысячи. Ежегодно медицинскими вузами выпускается около 10 тысяч специалистов, из которых всего около 4 тыс. по государственному заказу, что не покрывает кадровых потерь отрасли. Ведь ежегодно выбывает свыше 6 тыс. врачей», - сообщила глава профильного парламентского комитета.

Вместе с тем народный депутат убеждена, что намеченные реформы позволят вернуть популярность профессии доктора и нынешним первокурсникам придется работать в более комфортных условиях.

Т.БАХТЕЕВА зачитала приветственное обращение к будущим докторам Президента Виктора Януковича.

По окончании встречи все студенты первого курса университета Богомольца получили стетоскопы от благотворительного фонда «Гуманность», почетным президентом которого является Татьяна Бахтеева.

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