Кто заменил Мытника на должности министра Минздрава

Назначен "временный" и.о.

Главный государственный санитарный врач Украины Сергей Рыженко назначен временно исполняющим обязанности министра здравоохранения согласно распоряжению Кабмина от 25 августа 2010 № 1652-р, которое опубликовано на официальном сайте КМУ. "Возложить на первого заместителя министра здравоохранения Украины - главного государственного санитарного врача Украины Рыженко Сергея Анатольевича выполнение обязанностей министра здравоохранения Украины на период отпуска Зиновия Мытника", - говорится в документе. www.imk.com.ua

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