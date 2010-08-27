Кто заменил Мытника на должности министра Минздрава
09:17, 27 августа 2010Страна
0 0
Назначен "временный" и.о.
Главный государственный санитарный врач Украины Сергей Рыженко назначен временно исполняющим обязанности министра здравоохранения согласно распоряжению Кабмина от 25 августа 2010 № 1652-р, которое опубликовано на официальном сайте КМУ.
"Возложить на первого заместителя министра здравоохранения Украины - главного государственного санитарного врача Украины Рыженко Сергея Анатольевича выполнение обязанностей министра здравоохранения Украины на период отпуска Зиновия Мытника", - говорится в документе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter