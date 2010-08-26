В Евпаторию прибыли российские дети, пострадавшие от пожаров

В Евпаторию на оздоровление прибыли еще 98 воспитанников детских домов и интернатов Московской области, пострадавших от лесных пожаров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

Заместитель председателя Совета министров АРК Татьяна УМРИХИНА, что дети за счет средств бюджета Крыма месяц пробудут в детском клиническом санатории "Бригантина".

Как сообщал УНИАН, по инициативе главы крымского правительства Василия ДЖАРТЫ принято решение об организации бесплатного отдыха детей, пострадавших от пожаров на территории Российской Федерации.

Дети будут размещены в детских санаториях "Симеиз", "Чайка", "Бригантина".

24 августа в Евпаторию на оздоровление прибыли 80 детей из Москвы.

Всего Крым готов принять до 300 детей в месяц.