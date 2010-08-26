Возле крокодила, что напал на ребенка в Ялте, не было «поля безопасности»

Возле вольера в Ялте, где содержался напавший на пришедшего на представление в театр морских животных трехлетнего ребенка из Беларуси крокодил, отсутствовало «поле безопасности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

«На ребенка напал миссисипский аллигатор. 20-летнее животное в длину достигает 2,5 метров и весом доходит до 98 килограммов. Рептилия содержалась в вольере, который представляет собой поддон с высотой бортов в 50 сантиметров, накрытый сферой из металлической сетки, ячейки которой - 8 на 10 сантиметров. Вокруг вольера отсутствовало «поле безопасности», - говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел на территории крокодиловой фермы после выступления.

Ребенок из Бреста, который приехал в Ялту вместе с родителями, когда взрослые отвлеклись, подошел слишком близко к вольеру с крокодилом и просунул левую руку в ячейку сетки. «Рептилия подскочила к мальчику и схватила его за руку. У ребенка оказались ампутированы два пальца, сломаны три кости руки, нанесено множество укушенных ран», - сообщает МЧС. Мальчика доставили в ялтинскую больницу. Медики оказали ему помощь, после чего ребенка перевезли в Симферополь. «Врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчику руку», - сообщили в МЧС.