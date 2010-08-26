В Украине произведено 61 млрд. шт. табачных изделий

В январе-июле 2010 года предприятия Украины произвели 61,2 млрд. штук табачных изделий.

Об этом сказано в сообщении Государственной налоговой администрации Украины, размещенном на официальном сайте ГНАУ.

Согласно сообщению, в частности, было произведено 57,4 млрд. штук сигарет с фильтром, 3,8 млрд. штук сигарет без фильтра.

Всего за 1-е полугодие т.г. было реализовано табачных изделий на внутреннем рынке в количестве 52,8 млрд. штук, в том числе: сигареты с фильтром – 49,6 млрд. штук, сигареты без фильтра – 3,2 млрд. штук.

Объемы экспортированных табачных изделий составили 6,1 млрд. штук.

На 1 августа 2010 года в Украине действовало 11 лицензий на производство табачных изделий.