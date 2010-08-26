В Украине каждая третья семья - бедная

Каждая третья семья в Украине может считаться бедной - таковы результаты исследования Института демографии Национальной академии наук Украины.

Конечно, критерии украинской бедности являются несколько иными, чем в африканских или азиатских странах, говорят исследователи. Они указывают на чисто украинский феномен - бедность среди работающих лиц с высшим образованием.

Одна из трех украинских семей не может обеспечить средние стандарты уровня жизни - говорит Людмила Черенько, руководитель исследования уровня жизни в Украине. Именно невозможностью удовлетворить базовые средние потребности украинские ученые измеряют бедность, сообщает Би-Би-Си.

По словам Черенько, в Украине немного семей страдают от нехватки самого необходимого - еды, а вот с другими базовыми потребностями - в жилье, медицинском обслуживании и образовании - существуют проблемы.

"Относительно продовольствия, то это, преимущественно, не является проблемным вопросом - мы не в Африке. Доля семей, которые не могут хотя бы раз в неделю покупать мясо, рыбу или свежие овощи-фрукты, не превышает 10%", - рассказала руководитель исследования.

"Но, когда мы говорим о жилищной проблеме, то здесь семьи разделяются на несколько групп. Домохозяйства с детьми очень страдают от малой жилой площади, что же касается сельского населения, то оно страдает от отсутствия удобств в жилье", - пояснила она.

По словам Черенько, "пенсионерские домохозяйства очень хорошо обеспечены жильем, но если мы переходим к вопросам медицины, то здесь уже пенсионеры чаще жалуются на то, что они не могут позволить себе лекарства или своевременное и качественное медицинское обслуживание и, конечно, семьи с детьми беспокоит проблема качественного среднего и доступность любой высшего и профессионального образования.

Кроме того, по словам Людмилы Черенько, бедность по-украински имеет и свой феномен - если в мире низкие доходы имеют преимущественно люди без работы или с низкой квалификацией, то в Украине даже высшее образование и стабильная работа не гарантируют того уровня доходов, который позволил бы достойно содержать семью, особенно если в ней есть дети.

Низкий уровень оплаты квалифицированного труда приводит к массовой трудовой миграции, которая вместе с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости привела к тому, что за годы независимости население Украины сократилось с 52 до 46 миллионов - говорит эксперт.

По данным Государственного комитета статистики, сейчас самая распространенная в Украине зарплата - от 2 до 2 500 гривен.

С другой стороны, по данным международных финансовых организаций, денежные переводы украинских гастарбайтеров своим родственникам из стран ЕС в 2009 году составили 4700 млн долларов, т.е. 5% от ВВП страны, при том, что средняя сумма перевода составляет от 100 до 300 долларов в месяц.

life.pravda.com.ua