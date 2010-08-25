В Украине введут глубокий медпрофосмотр всех школьников?

Министерство образования и науки выступает за проведение глубокого медицинского профилактического осмотра всех школьников.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК.

Он отметил, что на коллегии Минобразования выступил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Игорь ШУРМА, который рассказал о проекте, который внедряется уже четвертый год в Харьковской области. В соответствии с ним, в Харьковской области пытаются создать единое образовательно-здравоохранительное пространство, суть которого состоит в проведении стопроцентного глубокого профилактического осмотра не только школьников, а всех детей от 3-х до 18-ти лет для выявления возможных заболеваний. По словам Д.ТАБАЧНИКА, это делается для предотвращения трагических случаев, которые имели место за последние годы на уроках физкультуры.

Министр отметил, что, по мнению экспертов, каждый школьник должен получать от шести до десяти часов двигательной активности в неделю, однако, учитывая ситуацию, которая сложилась за последние годы, директора школ боятся допускать детей к полноценным урокам физкультуры, не зная их состояния здоровья. В связи с этим, отметил Д.ТАБАЧНИК, Министерство хочет провести стопроцентный глубокий профилактический медицинский осмотр школьников, по результатам которого определить несколько групп по здоровью и возможности получать физическую нагрузку. Министр добавил, что таких групп по состоянию здоровья от минимальных нагрузок до возможности участвовать в спортивных соревнованиях будет три или четыре.