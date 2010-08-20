Завтра дожди ожидаются на востоке Украины и в Крыму

21 августа на территории Украины сохранится переменная облачность, без осадков. Лишь ночью и утром в восточной части и в Крыму местами пройдут небольшие кратковременные дожди, гроза.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, северный, 7-12 м/с, на востоке и в Крыму отдельные порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°; в южной части ночью 12-17°, на побережье Крыма до 21°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киевской области без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 20-25°. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

В то же время Укргидрометцентр предупреждает, что 21-25 августа в южной, восточной части Украины, Днепропетровской, Полтавской, в большинстве районов Черниговской, Сумской, Кировоградской и Винницкой областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

20 августа температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 25°.