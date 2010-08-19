На «КаZaнтипе» зафиксировано 16 фактов оборота наркотиков

Сотрудники милиции задокументировали 16 фактов оборота наркотических средств и один - оборота оружия на фестивале «КаZaнтип», который официально открылся в ночь на 7 августа в западном Крыму.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы крымского Управления МВД.

По выявленным фактам проводятся проверки для принятия решения в соответствии с законодательством Украины.

По данным правоохранителей, на сегодняшний день в Сакском горотделе милиции зарегистрированы почти 60 заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях, фигурантами которых являются участники «КаZaнтипа».

На весь период проведения фестиваля, вплоть до 21 августа, обеспечено круглосуточное дежурство следственно-оперативной группы в районе села Поповка.

«Прибывшие на фестиваль граждане забывают обо всем, отдаваясь во власть желаний и отрываясь по полной. Один из иностранных граждан «дофестивалился» до евпаторийской больницы, не рассчитав с дозой экстази, другому повезло меньше - 25-летний гражданин Франции утонул в море, также переоценив свои возможности. Зарегистрировано два случая нанесения телесных повреждений, факт повреждения автомашины - кто-то бросил камень в лобовое стекло авто. Очень много фактов утери фестивальщиками документов, кошельков и мобильных телефонов, что не удивляет, ведь после такого количества принятого на грудь уже радует то, что многие наутро помнят, кто они такие и где находятся», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, «КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка.

В начале 2000-х годов «КаZантип» переехал на запад Крыма, в Поповку.

«Республики Z» - это пляжная территория у моря, на ней расположены многочисленные бары и танцполы.