«Главред» и фонд Ахметова займутся проблемами сирот в Украине

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и группа медиапроектов «Главред» («Главред» и сайты GLAVRED.INFO) подписали меморандум о сотрудничестве. Целями сотрудничества является распространение информации о проблемах адаптации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после выпуска из интернатных учреждений.

Стороны инициируют проведение экспертного исследования «Судьба выпускников интернатных учреждений. Нужны ли Украине интернаты для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки». Социологическое исследование проводит общественная организация «Украинский центр социальных реформ». Его результаты будут обнародованы на совместной пресс-конференции 30 сентября 2010. «Главред» осуществляет полную информационную поддержку этого проекта.

«Журналисты нашей редакции на страницах журнала и сайта расскажут ряд историй о том, как сложились судьбы детей-сирот, вышедших из интернатов, - говорит шеф-редактор группы сайтов "Glavred.info" и журнала "Главред" Диана Дуцик. - Как правило, о таких детях забывают после того, как они выходят за стены интерната и вступают во взрослую жизнь. А им, как никому другому, сложно адаптироваться в социуме. Мы с радостью откликнулись на предложение Фонда "Развитие Украины" о сотрудничестве, так как считаем, что следует привлечь внимание общества к этой проблеме. СМИ должны быть социально ответственными. И этот совместный проект - хороший пример такой ответственности".

Директор департамента внешних связей фонда Татьяна Трегобчук заметила: "30 сентября - День усыновления. В этот день обычно презентуют счастливые истории и утешительную статистику. Однако мало кто задумывается над тем, что происходит с неусыновленными детьми, которые в течение 18 лет не нашли новую или не вернулись в старую семьи. И мы инициировали такое исследование, которое благодаря медиа-партнеру скорее похоже на расследование ситуации. Кстати, такие исследования в Украине еще не проводились. Будем рады, если наша гипотеза о "потерянном поколении", о неустроенных и порой страшных судьбах выпускников интернатов найдет лишь частичное подтверждение. Мы благодарны партнерам - "Главреду" и УЦСР - за упорство и желание работать над изменением ситуации в стране ».

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