Сколько стоит таблетка димедрола на черном рынке

В Черкассах правоохранители разоблачили двух наркозависимых, которые наладили канал поставки димедрола в город.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдел борьбы с незаконным оборотом наркотиков Главного управления МВД в Черкасской области Андрей ПЕТРЕНЧУК, канал поставки димедрола из Кировограда в Черкассы наладили двое наркозависимых, которые познакомились в Черкасском областном противотуберкулезном диспансере. У одного из них была знакомая, работавшая в аптеке в Кировограде. Женщина продавала ему димедрол без рецепта по цене 10 грн. пачка. Цена одной таблетки димедрола на черном рынке достигает 20 грн.

Установлено, что сначала мужчины завезли в Черкассы небольшую партию димедрола, потом – более крупную. После нескольких удачных попыток они начали ввозить в Черкасскую область димедрол большими партиями.

Во время одной из операций сбыта был задержан один из участников этой схемы. В настоящее время правоохранители арестовали и других – в частности, владелицу кировоградской аптеки и продавщицу, которая сотрудничала с наркоторговцами.

Во время обыска в аптеке правоохранители нашли 13790 таблеток димедрола без всяких документов. В данное время милиция устанавливает каналы поступления димедрола в кировоградскую аптеку.