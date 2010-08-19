Чем вредны мюсли?

Мюсли всегда считались здоровой пищей. Но, как свидетельствуют исследования, так бывает далеко не всегда.

Австралийские специалисты выяснили, что мюсли могут разрушить зубную эмаль. Особенно пагубно их воздействие в сочетании с апельсиновым соком.

Так, ежедневный завтрак из мюсли и апельсинового сока может серьезно навредить здоровью зубов, пишет The Age. Нельзя забывать, что у детей эмаль менее крепкая, чем у взрослых, поэтому детям такой завтрак скорее навредит, чем будет полезен.

А вот то, что апельсиновый сок разрушает зубы, доказали медики из английского города Рочестер. Такое действие этого напитка объясняется входящими в его состав сильными кислотами. Так, апельсиновый сок уменьшает прочность эмали на 84%.

tainamira.ru