Чем вредны мюсли?
Разрушают зубную эмаль
Мюсли всегда считались здоровой пищей. Но, как свидетельствуют исследования, так бывает далеко не всегда.
Австралийские специалисты выяснили, что мюсли могут разрушить зубную эмаль. Особенно пагубно их воздействие в сочетании с апельсиновым соком.
Так, ежедневный завтрак из мюсли и апельсинового сока может серьезно навредить здоровью зубов, пишет The Age. Нельзя забывать, что у детей эмаль менее крепкая, чем у взрослых, поэтому детям такой завтрак скорее навредит, чем будет полезен.
А вот то, что апельсиновый сок разрушает зубы, доказали медики из английского города Рочестер. Такое действие этого напитка объясняется входящими в его состав сильными кислотами. Так, апельсиновый сок уменьшает прочность эмали на 84%.