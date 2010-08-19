98% всей радиации человек получает в больнице

Согласно данным специалистов, на медицину приходится 98% радиационного облучения из искусственных источников.

Как сообщает радио ООН, с 1997 по 2007 год в мире каждый год проводилось в среднем 3,5 млрд. рентгенологических исследований. Это на 40% больше, чем в предыдущем десятилетии.

Несмотря на то, что диагностика и лечение с использованием радиации - шаг вперёд в развитии медицины, МАГАТЭ и ВОЗ обеспокоены, что зачастую такие процедуры назначаются без достаточных оснований, а используемая доза облучения превышает допустимую. Причина, как правило - недостаточная квалификация медперсонала.

newsland.ru