98% всей радиации человек получает в больнице
10:02, 19 августа 2010Страна
3 0
Рентгенологические исследования
Согласно данным специалистов, на медицину приходится 98% радиационного облучения из искусственных источников.
Как сообщает радио ООН, с 1997 по 2007 год в мире каждый год проводилось в среднем 3,5 млрд. рентгенологических исследований. Это на 40% больше, чем в предыдущем десятилетии.
Несмотря на то, что диагностика и лечение с использованием радиации - шаг вперёд в развитии медицины, МАГАТЭ и ВОЗ обеспокоены, что зачастую такие процедуры назначаются без достаточных оснований, а используемая доза облучения превышает допустимую. Причина, как правило - недостаточная квалификация медперсонала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter