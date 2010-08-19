Кукуруза - лакомое лекарство

В народной медицине кукурузу используют как средство, уменьшающее вязкость желчи, устраняющее дискенезию желчновыводящих путей. Однако кукуруза не только улучшает отток желчи, но и обладает мягким мочегонным действием, именно поэтому она полезна людям, страдающим от отеков и повышенного артериального давления. Кроме того, кукуруза способна понижать уровень сахара в крови, то есть полезна диабетикам.

Многих людей могут удивить подобные заявления, как же так, кукуруза и вдруг показана диабетикам? Все очень просто. Когда мы говорим о кукурузе как о лекарственном растении, мы имеет в виду совсем не ее зерна. В качестве медикаментозного средства знатоки фитотерапии применяют то, что все остальные люди просто выбрасывают в помойку – волоски светло-коричневого цвета, которыми покрыт початок. Эти волоски носят название рылец, и именно они и обладают целебными свойствами.

Для того чтобы рыльца кукурузы можно было использовать в лечебных целях, из них готовят отвар.

Отвар кукурузных рылец

Три столовые ложки рылец залить 200 мл крутого кипятка. Подождать пока остынет и можно пить.

Курс лечения отваром кукурузных рылец составляет три недели. Режим приема – три раза в день до еды по 50 мл.

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