Численность населения Украины продолжает сокращаться

Численность населения Украины за июнь 2010 года уменьшилась на 11 тыс 920 человек и на 1 июля составила 45 млн 859 тыс 818 человек. Об этом говорится в сообщении Госкомстата.

На Украине количество городского населения на 1 июля составляет 31 млн 463 тыс 481 человек, количество сельского населения - 14 млн 396 тыс 337 человек.

На 1 января 2009 года численность населения Украины составляла 46 млн 143,700 тыс человек.

По прогнозам ООН, при такой динамике к 2030 году численность населения Украины составит 39 млн. Ранее в демографическом отчете ООН сообщала, что на Украине самый низкий в мире естественный прирост населения.

ami-tass.ru