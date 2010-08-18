Харьковщина: на воде погибли 122 человека

С начала сезона в Харьковской области на воде погибли 122 человека, из них 10 детей, что на 40% больше, чем в прошлом году (87 и 4 чел. соответственно).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций ОГА Владимира ЩИТОВА.

По мнению В.ЩИТОВА, это можно в первую очередь связать с аномально жарким летом, а также неосторожностью самих граждан.

«Почти 70% погибших употребляли перед купанием спиртные напитки», – подчеркнул он.

По словам заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Владимира БАБАЕВА, для предотвращения несчастных случаев на арендованных водоемах области правила аренды прудов будут меняться и усилится ответственность арендаторов за несчастные случаи на воде.