В Черниговской области продолжают ликвидацию пожаров

В Черниговской области продолжается ликвидация пожаров на пяти торфяниках.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, продложается тушение пожаров торфяников на общей площади свыше 26 га.

В частности, горит торф возле с. Сухиня Бобровицкого района, с. Ловинь и с. Добрянка Репкинского района, вблизи с. Кукшин Нежинского района и с. Дроздовица Городянского района. Самый крупный очаг – вблизи с. Кукшин Нежинского района, где горит торфяное поле и сухая трава на площади 23 га.

За минувшие сутки в регионе зафиксирован 21 пожар. Два из них возникли в лесных массивах, также зафиксировано 11 случаев возгорания сухой травы.