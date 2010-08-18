В Черниговской области продолжают ликвидацию пожаров
15:16, 18 августа 2010Страна
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На пяти торфяниках
В Черниговской области продолжается ликвидация пожаров на пяти торфяниках.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, продложается тушение пожаров торфяников на общей площади свыше 26 га.
В частности, горит торф возле с. Сухиня Бобровицкого района, с. Ловинь и с. Добрянка Репкинского района, вблизи с. Кукшин Нежинского района и с. Дроздовица Городянского района. Самый крупный очаг – вблизи с. Кукшин Нежинского района, где горит торфяное поле и сухая трава на площади 23 га.
За минувшие сутки в регионе зафиксирован 21 пожар. Два из них возникли в лесных массивах, также зафиксировано 11 случаев возгорания сухой травы.
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