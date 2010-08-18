Херсонщина: двое людей пострадали от укусов ядовитых насекомых

В Херсонской области двое людей пострадали от укусов ядовитых насекомых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 17 августа в Нижнесерогозскую районную больницу поступил 20-летний юноша, которого на остановке автостанции в Нижних Серогозы укусило насекомое. Розновидность насекомого не установлена. Пострадавший находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

В тот же день в Бериславскую центральную районную больницу поступила 29-летняя местная жительница, которую накануне на приусадебном участке укусило насекомое. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. От госпитализации женщина отказалась и находится на амбулаторном лечении.

По данным ГУ МЧС в Херсонской области, с начала года в регионе от укусов насекомых пострадали 29 человек, среди них 17 – от укусов каракурт, а еще 12 – от укусов неустановленных ядовитых насекомых. Летальных случаев не зафиксировано.