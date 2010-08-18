В Виннице от взрыва пластиковой бутылки пострадали 4 ребенка

В Виннице вследствие взрыва пластиковой бутылки с неизвестным веществом пострадали четыре ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области, взрыв произошел вчера в 17.00 возле новостройки в частном секторе. Пострадали двое детей 1999 г.р., один ребенок 2002 г.р. и один ребенок 2005 г.р. Дети госпитализированы.