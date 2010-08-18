Какое тату опасно

Летом очень популярно делать временные татуировки. Особенно часто услуги по нанесению перманентного украшения на кожу предлагают в местах отдыха, в том числе на море. Однако, как показывают исследования, иногда такие на первый взгляд безобидные тату становятся причиной появления проблем со здоровьем на всю жизнь.

Временная татуировка наносится хной. Рисунок на коже получается темно-коричневого/рыжего цвета. Однако если вам предлагают сделать тату хной, но обещают, что рисунок будет черным, то стоит несколько раз подумать, прежде чем согласиться на эту процедуру.

Дело в том, что в состав так называемой «черной хны» входит краситель, который у некоторых людей вызывают сильнейшую аллергическую реакцию. Зуд, раздражение, покраснение, отеки, образование волдырей могут привести к образованию шрама на коже, пишет FoxNews.

К тому же на всю жизнь может остаться гиперчувствительность к подобным красителям, а их использование будет вызывать острую аллергию.

health.passion.ru