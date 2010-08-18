В Москве украинцы продавали своего новорожденного за 15 тыс.$

Милиционеры задержали на юго-востоке Москвы мужчину и женщину, граждан Украины, подозреваемых в попытке продажи своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

По его словам, оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых во вторник.

"Ребенка мать и ее сожитель намеревались продать за 15 тысяч долларов. Девочка направлена в дом ребенка, ее состояние не вызывает у врачей опасений", - сказал источник.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ (торговля людьми), которая предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.