Над детскими домами будут снова шефствовать

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров способствовать возобновлению системы шефства над детскими домами трудовыми коллективами, благотворительными фондами и общественными организациями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил руководству правительства и местной власти создать надлежащие условия в интернатах для больных детей, пожилых людей и инвалидов.

В частности, Кабинет министров должен улучшить медицинское обслуживание и материально-бытовые условия в интернатах, и передать их министерствам труда и социальной политики и здравоохранения.

Согласно сообщению пресс-службы Президента, отныне в интернатах ежеквартально будут проводить медицинские обследования и карантинные мероприятия во время сезонных болезней, а за здоровьем детей будут следить на протяжении всего года.

Во всех интернатах для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, лишенных родительской опеки, проведут проверки педагогов и медицинских работников на соответствие их профессиональных и моральных качеств, необходимых в работе с воспитанниками. В таких интернатах, а также учреждениях для инвалидов и пожилых людей, по поручению Президента откроют трудовые мастерские, подсобные хозяйства и специальные рабочие места для обучения и трудовой реабилитации.

Воспитанников интернатов для детей с нарушениями центральной нервной системы оздоровят в санаториях Государственного управления делами и Международной клинике восстановительного лечения в Трускавце.