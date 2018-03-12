6 полезных свойств морской воды

Морская вода – одновременно и целебное, и косметическое средство. Желаете поздороветь, похудеть и необыкновенно похорошеть – пакуйте чемоданы – и в путь, к морю!

От всех болезней

Теплые волны, яркое солнце, напоенный экзотическими ароматами воздух, несравненное звездное небо, какое бывает только на юге, а также почти обязательные романы и романтика – что еще нужно для счастья? Поистине море врачует не только тела, но и души. Скажите, ну где еще можно так удачно совместить лечение с увлечением?

Волны дают коже эффект легкого массажа, обогащают организм кислородом, улучшают работу кровеносных сосудов, понижают давление. Поэтому умеренные морские купания рекомендуют кардиологи.

Вода морей и океанов нормализует терморегуляцию, повышает жизненный тонус, обладает закаливающим действием, укрепляет защитные силы организма. А еще – улучшает циркуляцию крови, увеличивает количество красных кровяных телец и нормализует сердечный ритм, благодаря чему морские ванны прописывают своим пожилым пациентам гериатры.

Соленые воды снабжают организм отрицательными ионами, нейтрализующими избыток вредных положительных, которые городские жители накапливают в каменных джунглях. Благодаря этому море оказывает антистрессовое воздействие, что отлично известно невропатологам.

А еще море дарит нам огромное количество полезных веществ, нормализующих обменные процессы и благотворно действующих на эндокринную систему и гипоталамус. Йод, которым богата морская вода, активизирует мозг, улучшает память, налаживает работу щитовидной железы. Любому человеку, страдающему хроническими лор-заболеваниями и частыми простудами, врачи всегда советуют съездить к морю.

Помимо купания, не помешают полоскания горла и промывание носа подогретой до 37 °С морской водой. Полоскать рот этой полезной жидкостью советуют и стоматологи: настоящая морская вода содержит куда больше целебных веществ, чем самая лучшая зубная паста с морскими минералами, а кислород, содержащийся в воде, способствует естественному отбеливанию улыбки. Правда, прежде чем полоскать горло морской водой, нужно убедиться, что она чистая.

Последствия травм, а также ревматические недуги тоже успешнее лечатся в сочетании с морскими купаниями. А еще море врачует нервы и очищает кожу, помогает при экземе и псориазе.

Из пены морской

В состав морской воды входят йод, кальций, калий, кремний, натрий, магний, марганец, фосфор, железо, никель, медь, мышьяк, кислород, азот, неон, гелий и многие другие элементы. Все это богатство мы впитываем через поры и капилляры. Чем богаче и концентрированнее солевой состав морской воды, тем интенсивнее происходит питание кожи.

Согласно талассотерапии, максимум полезных веществ кожа может получить из воды, подогретой до 37 °С, но и после купания в обычной морской воде со средней температурой 20–25 °С полезный эффект сохраняется. Насыщаясь минералами и солями, кожа становится более эластичной и упругой, уменьшается отечность. Морская вода особенно полезна для проблемной кожи: она смывает с ее поверхности микробы, лишнее сало, отшелушивает роговой слой.

Соленая вода точит не только камни, но и оттачивает наши фигуры. Высокая концентрация полезных веществ помогает интенсивному выведению токсинов из организма. К тому же волны производят легкий «антицеллюлитный» массаж тела, а если совмещать купания со спортивными играми на воде или просто энергично плавать, то апельсиновая корка будет таять на глазах. Кстати, йод, которым богаты морские микроорганизмы, дополнительно сжигает жировые отложения в проблемных местах.

Регулярные купания в море заменят вам и питательные ванночки для ногтей и маски для волос. После отдыха у моря ваш маникюр будет безупречен, а прическа станет гуще и красивее (разумеется, если при этом вы будете защищать волосы от солнца). В общем, из отпуска вы приедете помолодевшими и похорошевшими. Только не забудьте соблюдать определенные правила.

Шесть морских правил

•Перед тем как войти в воду, проведите минут 10 в тени, чтобы избежать резкого температурного контраста между водой и воздухом.

•По приезде на курорт первые дни лучше купаться один раз в день. Затем количество морских ванн можно увеличить до 2–3 раз в день с промежутками между купаниями не менее получаса.

•Не сидите в воде до посинения. Переохлаждение может спровоцировать простуду, бронхит, цистит, обострение хронических болячек. Если вы все-таки замерзли, срочно выходите на берег и энергично разотритесь махровым полотенцем.

•Не купайтесь сразу же после еды – это вредит пищеварению, и не совершайте заплывы на голодный желудок. Это может вызвать слабость и приступ тахикардии.

•По выходе из моря не торопитесь под душ – дайте коже впитать полезные вещества.

•Если пребывание в море вам противо­показано по состоянию здоровья, просто обливайтесь морской водой или делайте ножные ванны.

Кстати

Термин «талассотерапия» (лечение морем) ввел немецкий врач Фридрих Вильгельм фон Халем еще в XVIII веке. Примерно в то же время английский физиолог Ричард Рассел опубликовал книгу о целебности морской воды. С тех пор врачи стали прописывать своим пациентам морские купания, словно микстуру.

Тогда же впервые появился спрос на услуги учителей плавания, ведь до этого плавать умели преимущественно одни моряки. С тех пор Европа массово пустилась вплавь. Появившиеся чуть больше века назад первые цельные купальные костюмы способствовали развитию моды на плавание. А первые морские курорты возникли только в XIX столетии.

О пользе морской воды знал еще Гиппократ. Наружно он предлагал применять ее для заживления ран, трещин и синяков, а также для лечения чесотки и лишаев. Морские купания прописывал всем, страдающим нервными болезнями и болями в суставах. Паром от морской воды рекомендовал лечить головную боль, а саму воду (при приеме внутрь) использовать как слабительное средство.

К сожалению, морскую воду нельзя транспортировать: целебные микроорганизмы, живущие в ней, умирают уже через 48 часов. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, собирайтесь к настоящему синему морю. Однако прежде чем покупать путевку на курорт, посоветуйтесь со своим лечащим врачом.

Море и солнце могут быть опасными для больных с сердечными заболеваниями, гипертоников, онкобольных, людей, страдающих инфекционными недугами, аллергией на йод, а также некоторыми кожными и особенно грибковыми болезнями. Чтобы определить наличие аллергии на йод, пройдите специальный тест. При гиперфункции щитовидки отдых на морских курортах также не рекомендован.

Какие пляжи лучше – песчаные или галечные?

По гальке полезно ходить босиком – стимулировать на подошвах активные точки, которые связаны со всеми внутренними органами. Прогулка зигзагами: вода – суша, прохладное море – горячие камни – прекрасное закаливание. Можно лежа в тени прикладывать к пояснице горячие камни. Процедура называется стоунтерапией.

А в песок приятно зарываться. Только область сердца оставьте открытой. Провести 15–20 минут в горячем песке полезно при остеохондрозе, проблемах с суставами, простатите и гинекологических заболеваниях.

lady.mail.ru