Лук и чеснок лечат простату

Ученые Американского Национального института рака, Америка, установили, что натуральные фитонциды, а именно чеснок и лук, борются не только с острыми респираторными заболеваниями. Оказывается, употребление этих овощей снижает вероятность развития рака простаты.

Два года ученые проводили эксперимент, доказавший целебные свойства лука и чеснока. В исследовании приняли участие около 450 абсолютно здоровых мужчин и 240 больных раком предстательной железы. Ученые выяснили, что около 5 грамм лука в сутки может снизить вероятность онкологии больше чем на 50%. Как объясняют онкологи, такому высокому показателю способствует аллиум — вещество, придающее чесноку и луку неприятный запах. "Подобные исследования проводились и ранее, далеко не впервые лук и чеснок оказывается в центре научных экспериментов. Их профилактические и лечебные свойства при онкологии доказаны давно", - отмечает организатор данного исследования.

Как и большинство врачей, Энн Хсинг надеется, что обнародование результатов подобных экспериментов заставит людей отказаться от фаст-фуда и перейти на нормальную здоровую пищу. Таким образом, защита от рака, во всяком случае, его профилактика, целиком находится в наших руках.

tehno-med.ru