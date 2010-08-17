На Херсонщине распространяли экстази через чат

В городе Каховка Херсонской области милиция задержала трех наркодилеров, которые через чат местной локальной сети распространяли таблетки экстази.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО, следствием установлено, что один из членов указанной группы с целью поиска потребителей наркотических и психотропных веществ разместил в чатах местной компьютерной локальной сети, которая имеет доступ к сети Интернет, сообщение о наличии у него наркотического вещества и его стоимость. Клиентам подозреваемый сообщал номер своего контактного телефона, места, где можно найти наркотики, а также места, куда необходимо положить деньги.

Указанная информация проверена и задокументирована, преступники задержаны.

Во время обысков у членов данной группы изъяты 121 таблетка экстази, 55,5 граммов амфетамина и 7 граммов канабиса.

Относительно задержанных правоохранительными органами возбуждены три уголовных дела по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ). В данное время продолжается досудебное следствие.