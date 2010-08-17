Пиво повышает риск псориаза у женщин

Крупномасштабное исследование американских ученых показало, что у женщин, которые выпивают не менее пяти порций пива в неделю, риск развития псориаза повышается более чем вдвое, сообщает MedPage Today.

Сотрудники Бостонской больницы Brigham and Women`s проанализировали данные 82 869 женщин в возрасте от 27 до 44 лет, принявших участие в проспективном исследовании здоровья медсестер с 1991 по 2005 год. К моменту начала исследования ни одна из участниц не страдала псориазом.

На протяжении наблюдения женщины раз в два года заполняли опросник, касающийся потребления ими алкоголя и включающий вопросы о виде напитков – обычное пиво, "легкое" пиво (с пониженным содержанием алкоголя), красное вино, белое вино, крепкое спиртное – и их количестве. Все они должны были сообщить исследователям о заболевании псориазом, если этот диагноз подтвержден врачом.

После введения поправок на возраст, физическую активность, диету, массу тела и отношение к курению оказалось, что у женщин, выпивающих пять и более стандартных 350-миллилитровых порций обычного пива в неделю, риск развития псориаза примерно в 2,3 раза больше, чем у непьющих. Употребление аналогичных (в пересчете на чистый спирт) доз других напитков, в том числе "легкого" пива, и меньших доз обычного пива на риск псориаза не влияло.

Руководитель исследования Абрар Куреши (Abrar Qureshi), высказал предположение, что причиной обнаруженной взаимосвязи может быть содержание в обычном пиве белка злаков глютена, которого в остальных напитках гораздо меньше или нет вовсе. Однако точная его роль, как и прямая причинно-следственная связь между употреблением пива и возникновением псориаза, остается невыясненной.

Результаты исследования опубликованы в журнале Archives of Dermatology.

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