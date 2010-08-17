Прикарпатье примет детей из регионов России, где были пожары

Ивано-Франковская область готова принять на отдых и оздоровление 300 детей из пострадавших от пожаров российских регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской областной госадминистрации со ссылкой на губернатора области Михаила ВЫШИВАНЮКА.

«Ивано-Франковская область готова принять на отдых и оздоровление 300 детей из России, семьи которых пострадали во время пожаров», - заверил М.ВЫШИВАНЮК.

Как сообщал УНИАН, решение об организации отдыха пострадавших от пожаров российских детей принял также Совет министров Крыма.