Прикарпатье примет детей из регионов России, где были пожары
14:00, 17 августа 2010Страна
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На отдых и оздоровление
Ивано-Франковская область готова принять на отдых и оздоровление 300 детей из пострадавших от пожаров российских регионов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской областной госадминистрации со ссылкой на губернатора области Михаила ВЫШИВАНЮКА.
«Ивано-Франковская область готова принять на отдых и оздоровление 300 детей из России, семьи которых пострадали во время пожаров», - заверил М.ВЫШИВАНЮК.
Как сообщал УНИАН, решение об организации отдыха пострадавших от пожаров российских детей принял также Совет министров Крыма.
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