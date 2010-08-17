В Черкасской области в колодце утонула 3-летняя девочка

В селе Косари Каменского района Черкасской области в колодце утонула трехлетняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, пока мать находилась в доме, трое ее дочерей играли во дворе. Вместе с другими во дворе была и самая маленькая, трехлетняя дочь.

По недосмотру, девочка заглянула в колодец, не удержалась и упала в него. На крики прибежала мать, но собственными силами вытащить ребенка из колодца не смогла. Отец, который работал неподалеку на ферме, через минуту прибежал домой. Рискуя собственной жизнью, он по веревке спустился на дно и поднял оттуда ребенка. К сожалению, вернуть девочку к жизни родителям уже не удалось.

Трагедия произошла из-за того, что колодец, рядом с которым играли дети, не был закрыт. Спасатели допускают, что сами дети и сдвинули крышку.