На ЧАЭС, несмотря на жару, радиационная ситуация нормальная

В данный период, учитывая сильную жару, экологическая ситуация на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения нормальная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в эфире «5 канала» в понедельник.

«У нас очень серьезная мобилизация на самой Чернобыльской электростанции, в зоне отчуждения. Там достаточно много техники собрано, много специалистов. Работает круглосуточно штаб. Мы постоянно мониторим радиационную обстановку как в зоне отчуждения, так и в Киевской области и в целом на территории Украины. Сейчас радиационная обстановка в норме и пожаров никаких не возникало ни на станции, ни на территории отчуждения», - сказал А.КЛЮЕВ.