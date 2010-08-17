На ЧАЭС, несмотря на жару, радиационная ситуация нормальная
10:32, 17 августа 2010Страна
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Заявляет Клюев
В данный период, учитывая сильную жару, экологическая ситуация на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения нормальная.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в эфире «5 канала» в понедельник.
«У нас очень серьезная мобилизация на самой Чернобыльской электростанции, в зоне отчуждения. Там достаточно много техники собрано, много специалистов. Работает круглосуточно штаб. Мы постоянно мониторим радиационную обстановку как в зоне отчуждения, так и в Киевской области и в целом на территории Украины. Сейчас радиационная обстановка в норме и пожаров никаких не возникало ни на станции, ни на территории отчуждения», - сказал А.КЛЮЕВ.
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