Чем опасны чистотел и мать-и-мачеха

Американцев предупредили об опасности употребления некоторых компонентов биологически активных добавок (БАД), сообщает CNN. Отчет об исследовании рынка БАД опубликовал журнал Consumer Reports, специализирующий на обзорах потребительских товаров и услуг.

Согласно отчету, специалисты выявили 12 компонентов БАД, которые могут спровоцировать развитие опасных для здоровья потребителей побочных эффектов. В этом списке оказались аконит (также известен как "борец", растение семейства лютиковых), окопник (род растений семейства буранчиковых) померанец, карликовый дуб, мать-и-мачеха, просвирник круглолистный (растение семейства мальвовых), чистотел, перец опьяняющий ("кава"), лобелия (род растений семейства колокольчиковых), йохимбе, а также редкоземельный элемент германий и коллоидный раствор серебра.

Специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отметили, что им не известно, на каких научных данных основывались выводы Consumer Reports. Однако по данным FDA, результаты имеющихся исследований свидетельствуют об опасных побочных эффектах 7 из 12 указанных в журнале компонентов БАД (аконит, окопник, карликовый дуб, перец опьяняющий, йохимбе, германий, коллоидный раствор серебра).

В марте 2010 года Минздравсоцразвития РФ сообщило о намерении ужесточить требования к регистрации БАД. На территории России биодобавки сертифицируются аналогично продуктам питания, в связи с чем министерство планирует разработать новый технический регламент по безопасности пищевых продуктов.

medportal.ru