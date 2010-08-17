Чем опасны чистотел и мать-и-мачеха
Могут спровоцировать опасные побочные эффекты
Американцев предупредили об опасности употребления некоторых компонентов биологически активных добавок (БАД), сообщает CNN. Отчет об исследовании рынка БАД опубликовал журнал Consumer Reports, специализирующий на обзорах потребительских товаров и услуг.
Согласно отчету, специалисты выявили 12 компонентов БАД, которые могут спровоцировать развитие опасных для здоровья потребителей побочных эффектов. В этом списке оказались аконит (также известен как "борец", растение семейства лютиковых), окопник (род растений семейства буранчиковых) померанец, карликовый дуб, мать-и-мачеха, просвирник круглолистный (растение семейства мальвовых), чистотел, перец опьяняющий ("кава"), лобелия (род растений семейства колокольчиковых), йохимбе, а также редкоземельный элемент германий и коллоидный раствор серебра.
Специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отметили, что им не известно, на каких научных данных основывались выводы Consumer Reports. Однако по данным FDA, результаты имеющихся исследований свидетельствуют об опасных побочных эффектах 7 из 12 указанных в журнале компонентов БАД (аконит, окопник, карликовый дуб, перец опьяняющий, йохимбе, германий, коллоидный раствор серебра).
В марте 2010 года Минздравсоцразвития РФ сообщило о намерении ужесточить требования к регистрации БАД. На территории России биодобавки сертифицируются аналогично продуктам питания, в связи с чем министерство планирует разработать новый технический регламент по безопасности пищевых продуктов.