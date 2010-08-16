Возбуждено дело в отношении должностных лиц Минздрава

Киев. 16 августа. УНИАН. Генеральная прокуратура Украины возбудила дело в отношении должностных лиц государственного предприятия "Государственный фармакологический центр" Министерства здравоохранения Украины (ГП ГФЦ Минздрава Украины), которые способствовали незаконному ввозу в Украину образцов лекарственных средств, содержащих наркотические вещества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, ведомством возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными лицами ГП ГФЦ Минздрава Украины служебным положением – ч.1 ст. 364 и служебной халатности – ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины; нарушение должностными лицами лабораторий установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – ст. 320 УК Украины; контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – ст. 305 УК Украины; незаконного хранения, перевозки психотропных веществ ст.309 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в период с 2007 по 2010 гг. при содействии служебных лиц ГП ГФЦ Минздрава Украины, вопреки законодательству на территорию Украины незаконно ввезено около 30 образцов лекарственных средств, содержащих наркотические вещества и прекурсоры, среди которых "Теросим", "Боларекс", "ХЕЛЕКС SR" и другие.

Апробация методов контроля качества образцов этих лекарственных средств нередко проводилась лабораториями, которые не имели лицензий на осуществление деятельности в сфере обращения подконтрольных веществ. Однако в дальнейшем на основании выводов должностных лиц ГП ГФЦ Министерством здравоохранения Украины принимались решения об их государственной регистрации.

Указанные действия привели к причинению вреда интересам государства, создав условия неконтролированной регистрации в государстве лекарственных средств, содержащих подконтрольные вещества путем нарушения законодательства в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также единого порядка лицензирования и оттока этих средств из законного в нелегальный.