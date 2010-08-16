В Хмельницкой области разоблачена нарколаборатория

В Нетишине Хмельницкой области работники милиции обнаружили в жилище местного жителя лабораторию с изготовлением психотропных веществ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник Отдела связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области Юлия ГРИНЬ.

“Трое мужчин в двухкомнатной квартире кустарным способом изготовляли метамфетамин не только для собственного потребления, но и для продажи. На протяжении нескольких месяцев милиционеры отслеживали деятельность наркодельцов и собирали материалы, подтверждающие их преступную деятельность”, - рассказала она.

Теперь в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 307 Уголовного кодекса «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В целом за 7 месяцев этого года работники отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков УМВД в Хмельницкой области обнаружили и изъяли 190 кг наркотических средств, в частности 170 граммов героина, 32 кг марихуаны, 145 кг маковой соломки, 5 кг ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств и пресекли деятельность 14 наркопритонов и 2 нарколаборатории.