В таблетках для похудения нашли наркотики

Сеть аптек Запорожья реализовывала средства для похудения, состоящие из психотропных веществ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В ходе прокурорской проверки соблюдения требований закона О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотребления ними в сети аптек Орджоникидзевского района Запорожья, Пологовского, Васильевского и ряда других районов области обнаружены таблетки для похудения LI DA китайского производства.

Препарат сулил покупателям легкое похудение на 15 килограмм в месяц и активно рекламировался звездами эстрады, отметили в пресс-службе прокуратуры.

Экспертиза выявила в таблетках психотропные вещества, которые могли негативно отразится на здоровье потребителя.

По факту реализации препарата прокуратура в Запорожской области возбудила 5 уголовных дел. Следствие устанавливает цепочку поступления таблеток в Запорожский регион.

Как сообщалось, правоохранительные органы расширили черный список запрещенных в Украине лекарственных препаратов.

econo.com.ua