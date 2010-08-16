Черниговщина: осенью начнут работу 2 центра гемодиализа

В Черниговской области этой осенью начнут работу два центра гемодиализа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом шла речь во время встречи председателя облгосадминистрации Владимира ХОМЕНКО с директором ООО "Фрезениус Медикал Кер Украина" Владимиром ПОДВОРНЫМ и руководителем проекта Дмитрием МИХАЙЛОВСКИМ.

По их словам, строительство Черниговского центра гемодиализа для больных с почечной недостаточностью, которое началось в апреле этого года, ведется с опережением сроков, поэтому вполне реально открыть его не 1 октября, как было запланировано, а 21 сентября, ко Дню города.

В Корюковке под филиал центра гемодиализа отведена часть терапевтического отделения Корюковской центральной районной больницы. Центр, открытие которого запланировано на конец октября, будет обслуживать жителей северной части области.

Общий объем инвестиций центра гемодиализа в г. Чернигове составляет 23 млн. грн., в том числе оборудование - 9,5 млн. грн., в Корюковце – 4 млн. грн.

В.ХОМЕНКО отметил, что создание в области специализированных центров, оснащенных самым современным оборудованием, где предоставление специализированной медицинской помощи будет осуществлять высококвалифицированный медицинский персонал – это значительный шаг на пути приближения качественной медицинской помощи к населению отдаленных районов Черниговской области.

Он отметил, что районные отделения гемодиализа позволят не только повысить качество лечения, но и расширить его доступность. Поскольку больной не будет вынужден ехать через всю область в Чернигов для прохождения необходимых процедур 3-4 раза в неделю. Так, в отделении гемодиализа на базе Прилуцкой ЦГБ уже почти полтора года получают постоянное лечение больные как из города Прилуки, так и из пяти южных районов области, независимо от местожительства и своего социального статуса.